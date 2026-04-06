Il Benevento ha ottenuto la promozione in Serie B dopo la vittoria nell’ultima partita contro una squadra di vertice. L’allenatore ha commentato emozionato il risultato, dicendo di vivere un sogno. La squadra ha festeggiato insieme ai tifosi, che hanno riempito lo stadio con entusiasmo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i giallorossi, che hanno conquistato la promozione con questa vittoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Sprizza gioia da tutti i pori mister Floro Flores dopo il blitz all’Arechi che ha regalato il ritorno in serie B al Benevento. Queste le sue parole in sala stampa. PROMOZIONE – “Il vedere l’obiettivo a portata di mano ci ha portato via un po’ di energia. Non ho mai avuto dubbi sui ragazzi. È stato qualcosa di straordinario. Dobbiamo ancora metabolizzarlo, sono onesto. È difficile da raccontarlo. Il contratto? Di rinnovo non c’è bisogno. Io metto solo la firma. Con lui mi sento in una botte di ferro. Ci siamo abbracciati e lui mi ha ringraziato. Ma è il contrario. Sono io che devo ringraziare lui. Sul comodino al posto di Padre Pio devo mettere lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento promosso in serie B, Floro Flores: “Sto vivendo un sogno”

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Catania ko in casa, il Benevento vince a Salerno ed è promosso in Serie B!Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 14.30 e arriva un altro verdetto: il Benevento torna in Serie B! La squadra di Floro Flores si impone. tuttomercatoweb.com

Benevento, parla Floro Flores: “È qualcosa di straordinario, ringrazio il Presidente che mi ha regalato questo sogno” facebook

La Pasquetta per i ragazzi di Floro Flores diventa dolcissima: il ritorno in Serie B dopo 3 anni di attesa è realtà #SerieCSkyWifi x.com