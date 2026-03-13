San Severo | martello e morte in una struttura per braccianti

Un giovane cittadino gambiano è stato ucciso a colpi di martello all’interno della struttura l’Arena a San Severo, nel Foggiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La vittima è stata trovata senza vita in una zona della struttura frequentata dai braccianti. La polizia sta ascoltando testimoni e raccogliendo eventuali prove sulla vicenda.

Un giovane cittadino gambiano è stato ucciso a colpi di martello all’interno della struttura l’Arena a San Severo, nel Foggiano. La Polizia ha già bloccato il presunto autore del fatto, che risiede nella stessa abitazione condivisa da circa trenta residenti stranieri. Entrambi gli individui coinvolti risultano regolari e lavorano come braccianti nelle campagne limitrofe. L’oggetto del crimine è stato sequestrato dalle forze dell’ordine mentre le indagini proseguono per ricostruire la dinamica esatta dello scontro. La realtà dei campi e le dinamiche abitative. La tragedia si colloca in un contesto specifico: una struttura che ospita una trentina di cittadini stranieri, molti dei quali impiegati nell’agricoltura locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Severo: martello e morte in una struttura per braccianti Articoli correlati San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott. Presunto incidente simulato, arrestato un 48enne per la morte della moglie a San SeveroLa Polizia Stradale di San Severo e la Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, con l’accusa di omicidio volontario... Altri aggiornamenti su San Severo Argomenti discussi: Lite tra migranti nel Foggiano, un morto. San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellateSan Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellate Un giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite ... ilsipontino.net Colpito a martellate, muore migrante durante una rissa a San SeveroE' accaduto nel centro di accoglienza Arena. L'uomo, originario del Gambia, sarebbe stato aggredito da un altro ospite, ma non si escludono altre ricostruzioni, su cui lavorano gli inquirenti. La sind ... rainews.it