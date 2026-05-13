Miranda Priestly non menziona mai gli influencer E questo è tutto

Per carità, è vero che il nuovo “Diavolo veste Prada” concentra principalmente la sua attenzione sul mondo dell’editoria e sulle sue magagne (e ne abbiamo già abbastanza), ma quello che colpisce è la totale mancanza di riferimenti al mondo dei fashion influncer, ovvero di coloro che, negli ultimi.🔗 Leggi su Today.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer finale del film | HOT CORN

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