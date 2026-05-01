A vent’anni dalla prima pellicola, sono stati svelati i prodotti di bellezza preferiti da Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily Charlton. Si tratta di elementi considerati fondamentali per i personaggi interpretati da Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt. L’attenzione si concentra su alcuni prodotti che le protagoniste usano quotidianamente, senza aggiungere commenti o analisi sul loro significato o impatto.

A vent’anni di distanza da quando abbiamo visto Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt insieme sul grande schermo per la prima volta, nella commedia a tema moda più iconica che sia mai stata concepita, i loro personaggi sono tornati ad influenzare inevitabilmente l’andamento delle tendenze in vigore. Ne Il Diavolo Veste Prada 2 a Runway molte cose sono cambiate, questo ormai lo sappiamo, ma quel che è rimasto del tutto invariato è senza dubbio l’ ineguagliabile senso dello stile delle protagoniste. Non si tratta solo di firme leggendarie, però: parte fondamentale dell’estetica ineccepibile di queste potentissime donne è anche il beauty look, diverso e personalizzato per ognuna di loro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily Charlton

Il Diavolo Veste Prada 2 | Anteprima Italiana

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