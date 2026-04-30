Miranda Priestly è tornata

Miranda Priestly, personaggio principale di “Il diavolo veste Prada”, è tornata. La sua presenza nel nuovo capitolo del film ha suscitato curiosità tra i fan, che aspettavano di vedere come fosse stata reinterpretata. La recitazione e le scene sono state registrate in diverse location, e alcune sono state girate in Italia. La produzione ha confermato che il ritorno del personaggio è stato inserito nel nuovo progetto cinematografico.

Il personaggio più memorabile di “Il diavolo veste Prada" doveva essere diverso, e se fece il successo del film fu soprattutto grazie a Meryl Streep Nell’idea originaria dietro il film del 2006 Il diavolo veste Prada il personaggio di Miranda Priestly interpretato da Meryl Streep doveva essere “il cattivo”. Fin dall’inizio la temutissima direttrice di Runway, la fittizia rivista di moda ispirata a Vogue, fu scritta come una donna autoritaria, maniacalmente esigente e apparentemente interessata solo al proprio lavoro: un’antagonista perfetta per la protagonista del film, la giovane e ingenua assistente Andy, interpretata da Anne Hathaway. Tuttavia le idee di Streep e la sua insistenza trasformarono Miranda Priestly da “cattiva della storia” in un personaggio femminile severo ma che ispirava ammirazione e simpatia.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Miranda Priestly: capo tossico o icona Verso Il Diavolo Veste Prada 2

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