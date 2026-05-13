Mirabilandia Volley Cup esperienza da ricordare per l’Accademia Volley

Si è conclusa con risultati positivi la partecipazione dell’Accademia Volley alla Mirabilandia Volley Cup, evento che si è svolto dal 30 aprile al 3 maggio. La società ha portato in campo quattro squadre, suddivise tra categorie maschili e femminili. La competizione ha coinvolto diverse formazioni, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con altre realtà del settore. La partecipazione si inserisce in un programma di incontri e tornei organizzati durante l’anno.

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