Mirabilandia Volley Cup esperienza da ricordare per l’Accademia Volley
Si è conclusa con risultati positivi la partecipazione dell’Accademia Volley alla Mirabilandia Volley Cup, evento che si è svolto dal 30 aprile al 3 maggio. La società ha portato in campo quattro squadre, suddivise tra categorie maschili e femminili. La competizione ha coinvolto diverse formazioni, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con altre realtà del settore. La partecipazione si inserisce in un programma di incontri e tornei organizzati durante l’anno.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell’Accademia Volley alla Mirabilandia Volley Cup, appuntamento che dal 30 aprile al 3 maggio scorsi, ha visto la società giallorossa presente con ben quattro squadre tra settore maschile e femminile. Un’esperienza intensa e coinvolgente, vissuta dentro e fuori dal campo, che ha unito competizione sportiva, socialità e momenti di aggregazione in uno degli eventi giovanili più partecipati della stagione. A regalare la soddisfazione più grande è stata l’Under 15 maschile, protagonista di uno splendido percorso culminato con la vittoria del torneo di categoria.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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