Nel match valido per i play off, la UniFortunato Volley Benevento è stata sconfitta in trasferta dal Molinari Napoli con il punteggio di 3-1. I set si sono conclusi con i seguenti punteggi: 25-20, 25-15, 21-25 e 25-21. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per la squadra beneventana nel percorso dei playoff.

Tempo di lettura: 2 minuti Seconda sconfitta nei play off per la UniFortunato Volley Benevento, superata in trasferta dal Molinari Napoli con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-15, 21-25, 25-21). Le giallorosse hanno disputato una gara combattuta, restando in partita in tre dei quattro set e mostrando ancora una volta di poter competere in un girone di altissimo livello. Unica eccezione il secondo parziale, in cui la formazione di casa ha imposto con decisione il proprio ritmo, prendendo un margine che l’Accademia non è riuscita a colmare. Negli altri set, invece, l’equilibrio è stato protagonista. Dopo aver ceduto il primo parziale 25-20, le beneventane hanno faticato nel secondo (25-15), ma hanno avuto la forza di reagire nel terzo set, giocato con grande determinazione e chiuso 21-25, riaprendo la gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Play off, Accademia Volley ko a Napoli: il Molinari si impone 3-1

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