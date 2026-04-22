LIVE Piacenza-Luneburg 1-0 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | emiliani guidati da Mandiraci e Bovolenta Il primo set è andato!

Si è concluso il primo set della sfida tra la squadra di casa e gli avversari provenienti da Lubeck, con il punteggio di 25-20 in favore dei padroni di casa. La partita, valida per la Cev Cup 2026, vede in campo gli emiliani guidati dall’allenatore Mandiraci e dal capitano Bovolenta. La fase iniziale si è conclusa con un attacco vincente di Mandiraci, che ha chiuso il parziale con una schiacciata potente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo set per 25-20 per Piacenza. 25-20 Chiude Mandiraci il primo set con una sbracciata fulminante! 24-20 Si infila Enlund in un azione molto confusa. Bravo a trovare una schiacciata che si insacca al di là della rete. 24-19 Tocca Takashi, Bovolenta passa. Primo set point. 23-19 Lunga la battuta di Bovolenta. 23-18 Palla velocissima in posizione 4 e giù con un attacco magnifico! 22-18 Il muro di Galassi si è rimasto in campo è allucinante!! Challenge in corso! 22-17 A 3 punti dal primo set i piacentini. 21-17 Simon crolla addosso aBovolenta che fa infrazione a rete. Chiede scusa il centrale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg 1-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: emiliani guidati da Mandiraci e Bovolenta. Il primo set è andato! Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte! servono 2 set per gli emiliani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 ACE DI BOVOLENTA!! 7-3 Muro perfetto di Galassi! Subito time out per gli ospiti. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 20? al via. Servono 2 set per il trofeo agli emilianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza CEV Cup (M); La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it Dove vedere in tv Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, programma, streamingUn trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas ... oasport.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo - facebook.com facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com