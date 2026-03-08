Sabrina Knaflitz chi è la moglie di Alessandro Gassmann | Insieme da trent’anni è stato un matrimonio riparatore

Da metropolitanmagazine.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabrina Knaflitz è l’attrice che da oltre trent’anni condivide la vita con Alessandro Gassmann. I due si sono sposati in passato, vivendo un matrimonio che, secondo quanto si sa, avrebbe rappresentato un momento di riparazione per entrambi. La loro relazione dura da molto tempo e si è consolidata nel corso degli anni, mantenendo un legame stabile e duraturo.

La moglie di  Alessandro Gassmann  è  Sabrina Knaflitz, attrice alla quale è legato da una lunga storia d’amore convolata nelle nozze nel 1998, anno nel quale è nato  Leo, unico figlio della coppia Gassmann e Sabrina  si sono conosciuti a teatro nell’ormai lontano  1993  e da quel momento non si sono più lasciati. “ Una sera andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme a non ci separammo più “, ha raccontato proprio  Alessandro Gassmann  a  Io Donna. I due si sono poi  sposati nel 1998  e proprio a questo proposito Gassman ha rivelato: “ Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sabrina knaflitz chi 232 la moglie di alessandro gassmann insieme da trent8217anni 232 stato un matrimonio riparatore
© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Knaflitz, chi è la moglie di Alessandro Gassmann: “Insieme da trent’anni, è stato un matrimonio riparatore”

Leggi anche: Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano più di trent’anni d’amore: «All'inizio è casualità e attrazione, dopo i cervelli funzionano nello stesso modo»

Chi è la moglie di Greg, Nicoletta Fattibene: “Il nostro matrimonio è stato in stile yankee e Lillo era vestito da cowboy”Claudio Gregori, conosciuto come Greg, è sposato dal 2014 con la moglie Nicoletta Fattibene.

Aggiornamenti e notizie su Sabrina Knaflitz.

Temi più discussi: Alessandro Gassmann: Sono un uomo che piange e sa chiedere scusa. Ho imparato a fare l'avvocato in tv grazie a mia moglie Sabrina; Leo Gassman: chi è la fidanzata Arianna Di Claudio (anche lei figlia d'arte); Leo Gassmann e Aiello a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di Era già tutto previsto; Alessandro Gassmann: Sanremo è stato un equivoco. Quando c’è Leo è sempre una festa.

sabrina knaflitz sabrina knaflitz chi èChi è Sabrina Knaflitz, la moglie di Alessandro Gassmann/ Mi sopporta da più di 30 anniChi è Sabrina Knaflitz, la moglie di Alessandro Gassmann: ha lavorato tra cinema e tv prima di intraprendere una carriera in teatro ... ilsussidiario.net

sabrina knaflitz sabrina knaflitz chi èSabrina Knaflitz, chi è la moglie di Alessandro Gassmann: Insieme da trent’anni, è stato un matrimonio riparatoreLa moglie di Alessandro Gassmann è Sabrina Knaflitz, attrice alla quale è legato da una lunga storia ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.