Sabrina Knaflitz chi è la moglie di Alessandro Gassmann | Insieme da trent’anni è stato un matrimonio riparatore

Sabrina Knaflitz è l’attrice che da oltre trent’anni condivide la vita con Alessandro Gassmann. I due si sono sposati in passato, vivendo un matrimonio che, secondo quanto si sa, avrebbe rappresentato un momento di riparazione per entrambi. La loro relazione dura da molto tempo e si è consolidata nel corso degli anni, mantenendo un legame stabile e duraturo.

La moglie di Alessandro Gassmann è Sabrina Knaflitz, attrice alla quale è legato da una lunga storia d'amore convolata nelle nozze nel 1998, anno nel quale è nato Leo, unico figlio della coppia Gassmann e Sabrina si sono conosciuti a teatro nell'ormai lontano 1993 e da quel momento non si sono più lasciati. " Una sera andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c'era la sua amica, Sabrina appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme a non ci separammo più ", ha raccontato proprio Alessandro Gassmann a Io Donna. I due si sono poi sposati nel 1998 e proprio a questo proposito Gassman ha rivelato: " Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone.

“Leo ieri sei stato immenso”. Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, legge un messaggio che gli ha inviato la mamma, l’attrice Sabrina Knaflitz, dopo la sua esibizione in gara a Sanremo con il brano “Naturale”. “Sono molto fortunato - spiega - ad aver - facebook.com facebook