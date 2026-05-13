Minibasket a Milano | coach espulso bimbi soli e caos tra i genitori
Durante una partita di minibasket a Milano, il coach è stato allontanato dal campo per un semplice passo, lasciando i bambini senza guida. In seguito, l’arbitro ha espulso il tecnico, creando confusione tra i genitori presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena senza intervenire. I bambini si sono trovati a giocare senza allenatore, mentre tra i genitori si sono verificati momenti di tensione e caos.
? Domande chiave Come hanno fatto i bambini a gestire la partita senza allenatore? Perché l'arbitro ha espulso il coach per un semplice passo? Chi ha impedito ai genitori di invadere il parquet durante lo scontro? Come intendono le due società risolvere il conflitto tra i club??? In Breve Dodici bambini della classe 2014 rimasti senza guida tecnica durante il match. Tensione esplosa nel terzo periodo dopo il quinto fallo personale di un atleta. Ebro Basket e Asd Arzaga organizzano amichevol .🔗 Leggi su Ameve.eu
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