Minibasket a Milano | coach espulso bimbi soli e caos tra i genitori

Durante una partita di minibasket a Milano, il coach è stato allontanato dal campo per un semplice passo, lasciando i bambini senza guida. In seguito, l’arbitro ha espulso il tecnico, creando confusione tra i genitori presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena senza intervenire. I bambini si sono trovati a giocare senza allenatore, mentre tra i genitori si sono verificati momenti di tensione e caos.

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