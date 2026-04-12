Un istruttore di nuoto ha lasciato Milano per trasferirsi a Zurigo, dove ha trovato un impiego più remunerativo e una vita più tranquilla. Ha riferito che, in Svizzera, i bambini vanno a scuola da soli e non ci sono inferriate alle finestre, a differenza di quanto accadeva in Italia. Secondo la sua testimonianza, lo stress a Milano era diventato un problema da cui voleva allontanarsi.

“A Zurigo ho trovato un lavoro remunerativo, maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita. A Milano lo stress era diventato un problema da cui fuggire”. Lorenzo Pardini, 37 anni, toscano di origine ma cresciuto nella provincia di Milano, è un istruttore di nuoto e giornalista. Dal 2020 vive in Svizzera insieme a sua moglie, giocatrice e insegnante di padel. “Non è stato semplice, all’inizio mandavo curriculum per posizioni da istruttore di nuoto in istituti privati, che qui è materia scolastica, senza ricevere risposta. Poi, quando ho iniziato a scrivere che sarei arrivato a Zurigo in una specifica data, hanno iniziato a rispondermi”, racconta al fattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Istruttore di nuoto in Svizzera. “A Milano troppo stress. Qui i bimbi vanno a scuola da soli e non ci sono inferriate alle finestre”

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