Durante un incontro di minibasket a Milano, il coach è stato espulso, lasciando i bambini ospiti senza guida. La scena ha scatenato l’intervento dei parenti degli atleti, alcuni dei quali si sono mostrati molto agitati. La partita si è svolta in un clima teso, con comportamenti che hanno attirato l’attenzione di chi assisteva. La situazione ha evidenziato come spesso gli aspetti comportamentali si scontrino con la buona riuscita delle manifestazioni sportive.

Milano – La cultura sportiva deraglia di settimana in settimana sui binari della maleducazione, nella migliore delle ipotesi. Eravamo purtroppo abituati a discussioni e risse sui campi di calcio dei tornei giovanili e alle intemperanze dei genitori. Tutto ciò per un weekend si è spostato in una piccola palestra milanese d ove si disputava una partita di pallacanestro del campionato Esordienti (classe 2014) fra Ebro Basket e Asd Arzaga. Sul parquet b ambini della scuola media. È minibasket, conta solo divertirsi. Succede che l’arbitro (a quei livelli è un tesserato della squadra di casa) decide di espellere l’allenatore dei piccoli ospiti “per un secondo fallo tecnico dovuto a un passo dentro il campo”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, match di minibasket: l’espulsione del coach lascia soli i piccoli ospiti e scatena i parenti ultrà

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