Mini-rate che esplodono debito che non si estingue mai | l' assurdo paradosso dei finanziamenti auto
Negli ultimi anni, sono cresciuti i casi di clienti che si trovano a dover affrontare rate di finanziamento auto che aumentano in modo imprevedibile nel tempo. Molti di loro si sono trovati a dover pagare importi più elevati rispetto a quanto originariamente previsto, portando alcune persone a richiedere un secondo prestito o a restituire il veicolo. La situazione crea un quadro di difficoltà per chi ha sottoscritto questi finanziamenti, senza che siano ancora stati completamente estinti.
Finanziamenti per l'acquisto di auto nuove che nel corso degli anni si rivelano un boomerang per chi li ha sottoscritti, con rate che crescono a dismisura tanto da costringere gli interessati o a sottoscrivere un secondo prestito o addirittura a restituire il veicolo. Debito reale mai.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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