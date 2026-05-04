Inchiesta finanziamenti auto | rate che esplodono e debito che non si estingue mai Cosa c' è dietro

Un'inchiesta recentissima si concentra sui finanziamenti auto, evidenziando come alcune rate possano aumentare in modo incontrollato e creare debiti che sembrano non finire mai. Gli esperti parlano di un nuovo filone di pratiche chiamate “finanziamenti boomerang”, che richiamano i mutui subprime concessi negli Stati Uniti. Questi prestiti, spesso distribuiti a un’ampia platea, hanno portato a crisi di credito e instabilità finanziaria.

“Questo sarà un nuovo filone, chiamiamolo così, quello dei cosiddetti finanziamenti boomerang, che possono ricordare lontanamente i mutui subprime che furono concessi a tutti negli Stati Uniti e poi si è visto che fine hanno fatto, portando a varie crisi del credito. In piccolo, il discorso è lo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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