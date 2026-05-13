Minacciata con un coltello grossetana rapinata a Firenze Preso dopo l’inseguimento

Una donna di Grosseto è stata aggredita a Firenze da due uomini. Uno le ha puntato un coltello alla schiena, mentre l’altro le ha chiesto di aprire la borsa, riuscendo a portarle via 50 euro. L’intera scena si è svolta in strada, e la donna è stata poi soccorsa. La polizia ha avviato le indagini e ha rintracciato i due aggressori dopo un inseguimento.

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Grosseto, 13 maggio 2026 – Uno le ha puntato il coltello alla schiena, mentre l’altro le si è piazzato davanti intimandole di aprire la borsa, e riuscendo ad arraffare 50 euro che aveva in una tasca. Poi la fuga e infine l’arresto. Rapina choc nei giorni scorsi in piazza dell’Unità Italiana, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna brasiliana di 40 anni che abita in provincia di Grosseto, sarebbe stata avvicinata da due soggetti. Uno dei due le avrebbe puntato verosimilmente un coltello alla schiena, mentre l’altro si sarebbe posto di fronte a lei e, aperta la borsa, le avrebbe sottratto 50 euro, per poi darsi alla fuga nelle strade del centro storico del capoluogo toscano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minacciata con un coltello, grossetana rapinata a Firenze. Preso dopo l’inseguimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trans minacciata con un coltello, rapinata e poi stuprata in zona Naviglio Paura per la titolare di una tabaccheria di Conselice vicino Ravenna, rapinata e minacciata con un coltelloUn cittadino italiano di 55 anni è stato arrestato a Conselice (Ravenna) per rapina aggravata dopo che la Procura Generale della Repubblica presso la... Argomenti più discussi: Minacciata con un coltello, grossetana rapinata a Firenze. Preso dopo l’inseguimento; Una donna assalita e minacciata con coltello in Piazza dell'Unità: fermato un 17enne straniero, caccia al complice; Minaccia la fidanzata 18enne con il coltello: denunciato un giovane di Mede; Firenze, donna minacciata con un coltello e rapinata: arrestato un 17enne. Firenze, donna minacciata con un coltello e rapinata: arrestato un 17enne #firenze 055firenze.it/art/240931/Fir… x.com Non è un crimine di guerra fino alla prima volta. reddit Rapina al supermercato, cassiere minacciato con un coltello alla gola: «Ero stordito e alla fine mi sono arreso»BAONE (PADOVA) - Il coltello puntato alla gola da dietro, la colluttazione con il rapinatore e la lattina di tonno usata come un'arma per colpirlo alla testa: D.B., 22 anni, cassiere ... ilgazzettino.it