paura per la titolare di una tabaccheria di conselice vicino ravenna rapinata e minacciata con un coltello

Un cittadino italiano di 55 anni è stato arrestato a Conselice (Ravenna) per rapina aggravata dopo che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ha emesso un ordine di carcerazione definitivo. L’uomo dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per una violenta rapina avvenuta nel 2020 ai danni di una tabaccheria locale. 55enne arrestato a Conselice L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri durante un servizio di perlustrazione preventiva lungo le principali strade di Conselice (Ravenna). I militari della Stazione locale hanno fermato il 55enne, già oggetto di ricerche, e hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

