Un episodio grave si è verificato in zona Naviglio, dove una donna trans è stata minacciata con un coltello e rapinata. Dopo aver conseguito quanto desiderato, l’aggressore ha commesso uno stupro nei confronti della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato una ricerca per identificare l’autore dell’episodio. La donna ha riportato ferite e traumi e sono stati avviati i soccorsi sul posto.

Milano, 28 aprile 2026 – Lo sconosciuto con una lama in pugno. Le minacce per farsi consegnare i soldi. Poi la violenza brutale in un’ area verde a due passi dal Naviglio. Sono i primi frame della sequenza choc andata in scena nella notte tra sabato e domenica tra viale Cassala e via Lodovico il Moro, sotto il ponte delle Milizie. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaaggressione-rapina-aiuto-passanti-knrg8sfg La vittima è una transessuale pakistana di 29 anni, che ha presentato una denuncia alla polizia. La testimonianza choc della vittima, che ha parlato di un uomo presumibilmente di origini nordafricane, ha innescato un’indagine degli investigatori della Squadra mobile, che partiranno dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in cui sarebbe avvenuto l’agguato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trans minacciata con un coltello, rapinata e poi stuprata in zona Naviglio

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Martedì 21 aprile ore 19.00 Casa del Popolo di Torpignattara Via Benedetto Bordoni 50, Roma Il Circolo della Conoscenza e delle Culture Transfemministe e il Circolo Tina Costa - Torpignattara presentano il secondo appuntamento di RESIS-TRANS-ZE “Stra - facebook.com facebook