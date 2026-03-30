Sondrio minaccia la ex e il nuovo compagno con un coltello | allontanato un giovane di 24 anni

Un giovane di 24 anni è stato allontanato dalla polizia dopo aver minacciato di morte il nuovo compagno della sua ex fidanzata, brandendo un coltellino svizzero. L’episodio si è verificato a Sondrio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Sondrio, 30 marzo 2026 – Ha minacciato di morte il nuovo compagno della ex fidanzata, mentre impugnava un coltellino svizzero. Per questo motivo il questore di Sondrio Sabato Riccio ha adottato un provvedimento di avviso orale nei confronti di un giovane di 24 anni italiano, residente in provincia. I precedenti. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e per detenzione ed uso di sostanze stupefacenti: nel 2024 era stato denunciato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e nel 2023 era stato denunciato e indagato per stalking contro la ex compagna. Il provvedimento. Il provvedimento adottato dal questore vieta al giovane di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, minaccia la ex e il nuovo compagno con un coltello: allontanato un giovane di 24 anni Articoli correlati Paliano, aggredisce e minaccia la giovane moglie con un coltello, 29enne arrestatoUn quadro di violenze fisiche, verbali e costanti intimidazioni sfociato in una grave aggressione armata. Minaccia con un coltello e rapina un giovane in piazza delle Vettovaglie: arrestatoIl malvivente era inoltre destinatario di un ordine di carcerazione perchè ritenuto responsabile di diverse rapine a minimarket cittadini Arrestato...