Nella stazione di Bologna Borgo Panigale, durante un controllo su un treno regionale, un uomo di 27 anni ha minacciato il capotreno con un coltello. L’episodio ha portato all’intervento della Polizia ferroviaria, che ha denunciato l’uomo e lo ha allontanato dalla zona. L’incidente si è verificato il 13 maggio 2026, creando momenti di tensione tra i presenti.

Bologna, 13 maggio 2026 – Un controllo su un treno regionale si è trasformato in un episodio di forte tensione alla stazione di Bologna Borgo Panigale, con minacce al capotreno e l’intervento della Polizia ferroviaria. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, un pakistano di 27 anni, insieme a una donna spagnola, avrebbe tentato di salire sul convoglio privo di regolare titolo di viaggio. Alla richiesta del capotreno di scendere, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Minacce e ingiurie poi il coltello. L’uomo avrebbe infatti reagito con minacce e ingiurie, arrivando a estrarre un coltello lungo circa 20 centimetri con atteggiamento intimidatorio nei confronti del personale ferroviario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capotreno minacciato con un coltello a Bologna: denunciato e allontanato un 27enne

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