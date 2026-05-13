Minacce all' ex compagna e poi il tentato autolesionismo | 41enne arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver minacciato l'ex compagna davanti alla sua abitazione, accompagnato dal suo nuovo partner. Successivamente, si è tentato di togliere la vita. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo, che ora si trova in custodia. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i protagonisti, senza che siano stati riportati ulteriori dettagli.

Si sarebbe presentato a casa dell'ex compagna e avrebbe incominciato a minacciarla insieme al nuovo fidanzato. Ieri sera, dopo una telefonata giunta al 112 nella quale la donna segnalava la presenza dell'ex, i Carabinieri della sezione radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 41enne di origini.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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