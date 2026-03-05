Minaccia la compagna poi dà fuoco ai vestiti del figlio | 41enne arrestato nel Casertano

Un uomo di 41 anni nel Casertano è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la compagna e aver dato fuoco ai vestiti del figlio. Secondo quanto accertato, l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto le segnalazioni.

