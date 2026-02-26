Orrore a Giardini Naxos | ex fidanzata sequestrata e pestata arrestato 41enne per tentato femminicidio

Avrebbe rinchiuso in casa la sua ex compagna, sottraendole il cellulare per controllare eventuali messaggi e cercare prove di una possibile nuova relazione. Poi l’aggressione: calci, pugni, morsi, fino al tentativo di strangolarla e spingerla giù dalla tromba delle scale. Sono queste le pesantissime accuse rivolte a un uomo di 41 anni, fermato a Giardini Naxos dai carabinieri della compagnia di Taormina. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Messina. L’uomo è indagato per tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e accesso abusivo a sistema informatico. Il Giudice per le indagini preliminari di Messina ha convalidato il fermo, disponendo nei confronti del 41enne la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

