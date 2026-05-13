Milocca Golf Resort Pomieri | c' è chi scommette sugli hotel delle Madonie chiusi da anni e in attesa di rilancio

Nelle Madonie, alcuni hotel situati nelle località di Milocca, Golf Resort e Pomieri sono chiusi da più di dieci anni. Queste strutture, che avrebbero potuto contribuire allo sviluppo del turismo locale, rimangono inattive mentre si attende un intervento di rilancio. La loro chiusura prolungata rappresenta un elemento di discussione tra operatori e residenti della zona.

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