Milocca Golf Resort Pomieri | c' è chi scommette sugli hotel delle Madonie chiusi da anni e in attesa di rilancio

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Madonie, alcuni hotel situati nelle località di Milocca, Golf Resort e Pomieri sono chiusi da più di dieci anni. Queste strutture, che avrebbero potuto contribuire allo sviluppo del turismo locale, rimangono inattive mentre si attende un intervento di rilancio. La loro chiusura prolungata rappresenta un elemento di discussione tra operatori e residenti della zona.

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Avrebbero potuto costituire un volano per il turismo nelle Madonie, ma sono chiusi da oltre un decennio e ancora in attesa di rilancio. Per il Golf Resort, che si estende tra Campofelice di Roccella e Collesano, barlumi di rinascita s'intravedono all'orizzonte, anche se l'apertura non si è mai.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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