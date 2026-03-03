Milano stangata sugli hotel | da aprile la tassa di soggiorno sale a 12 euro a notte ecco chi pagherà di più

A Milano, a partire da aprile, la tassa di soggiorno aumenterà fino a 12 euro a notte in alcune strutture ricettive. La modifica riguarda principalmente gli hotel, che vedranno salire gli importi già esistenti. La decisione coinvolge tutte le strutture che applicano questa imposta e si tradurrà in un costo più alto per i viaggiatori che soggiorneranno in città.

Milano aumenta la tassa di soggiorno: da aprile fino a 12 euro a notte. Cambiano le tariffe, ecco chi pagherà di più. Arriva una notizia che non farà certo piacere ai viaggiatori: Milano ritocca ancora la tassa di soggiorno e da aprile scatta un nuovo aumento che porterà l'imposta fino a 12 euro a notte, in alcune strutture. Una rimodulazione del prezzo che cambia gli equilibri tra le diverse categorie alberghiere e che punta a redistribuire il carico tra lusso e fasce più economiche. Ma cosa succede davvero? E chi pagherà di più? Milano: la tassa di soggiorno arriva fino a 12 euro. Chi pagherà di più? Andiamo con ordine e partiamo dal principio.

Milano aumenta la tassa di soggiorno a 12 euro a notte per gli hotel a 5 stelle: il piano del Comune per il 2026Dall'1 aprile entra in vigore la rimodulazione della tassa di soggiorno a Milano per il 2026.

Milano, aumenta la tassa di soggiorno a 12euro a notte per gli hotel a 5 stelle: nuove tariffe in vigore dal 1° aprile 2026
Una nuova rimodulazione dopo le "tariffe olimpiche" La tassa di soggiorno a Milano cambia ancora.