Un sondaggio dell’Istituto Piepoli commissionato da Udicon ha rilevato che buona parte degli italiani ha percepito un aumento molto significativo dei prezzi delle uova di Pasqua nei negozi e nei supermercati nelle ultime settimane. Un primo segnale di un’inflazione in ripresa a marzo, che preoccupa diversi esperti. Diverse anche le persone che hanno segnalato un aumento dei casi di shrinkflation, la diminuzione delle dimensioni di un prodotto mantenendo il prezzo invariato, che crea di fatto una crescita del costo per il cliente a pari quantità. Un fenomeno particolarmente disprezzato dai consumatori, che dichiarano di preferire un normale aumento del prezzo a pari quantità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Uova di Pasqua più piccole e costose, la shrinkflation colpisce il cioccolato

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