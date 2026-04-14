Spiagge smoke free a Palermo la proposta | Divieto di fumo in tutti gli arenili ormai colmi di mozziconi

Con l’arrivo della stagione estiva, si chiede al sindaco di adottare un’ordinanza per vietare il fumo su tutte le spiagge di Palermo, frequentate ogni anno da cittadini e turisti, molte delle quali sono spesso invase da mozziconi di sigarette. La proposta si basa sulla presenza di rifiuti di sigarette che rendono le spiagge meno pulite e più sporche, in particolare nelle aree frequentate da famiglie con bambini.

“In vista dell’imminente stagione estiva, rivolgo al sindaco una richiesta formale affinché venga emanata un’ordinanza che introduca il divieto di fumo in tutte le spiagge di Palermo fruite ogni anno da migliaia di cittadini e turisti, tra cui numerose famiglie con bambini”. L'idea è di Teresa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Roma vuole spiagge smoke-free: addio sigarette tra Ostia e CapocottaSulle spiagge di Roma potrebbe arrivare una piccola rivoluzione destinata a cambiare le abitudini estive: tra Ostia e Capocotta si parla sempre più... A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigoreLa misura si inserisce in un progetto più ampio che punta a valorizzare il litorale cittadino, mettendo in atto buone pratiche di sostenibilità...