A Milano si discute di una nuova misura che prevede un divieto totale di fumare in tutta la città. La proposta, intitolata ‘Milano città senza fumo’, mira a estendere ulteriormente le restrizioni già in vigore nei luoghi pubblici. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, coinvolgendo anche alcuni componenti della maggioranza politica del Comune, che si sono espressi in modo diverso sulla questione.

Milano – L’ordine del giorno si intitola ‘Milano città senza fumo’ e punto su un’ulteriore stretta rispetto al divieto di fumare in luoghi pubblici. Per la precisione, il documento presentato in Consiglio comunale da Marzia Pontone del gruppo La Civica, l’ex lista Sala, invita il sindaco e la Giunta “a ridurre l’attuale limite di 10 metri di distanza previsto per il divieto di fumo, portandolo a 0 metri, introducendo un divieto assoluto di fumo nelle aree già individuate dall’attuale limite, così da assicurare spazi completamente liberi dal fumo”. Le aree citate in cui attualmente i controlli sono – anzi dovrebbero essere, come vedremo – più stringenti sono i marciapiedi, i parchi e le aree verdi, le fermate dei mezzi pubblici e le strutture sportive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano città senza fumo: polemica in Comune sul divieto assoluto, malumori anche in maggioranza

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