A Milano, nelle aree verdi pubbliche e private, sono state riscontrate piante con chiome ricoperte da filamenti bianchi causati dalla cocciniglia japonica. Questa infestazione sta interessando diversi alberi, sia nei parchi cittadini che nei giardini privati, e si sta diffondendo rapidamente in tutta la Lombardia. La presenza della cocciniglia provoca l’accumulo di questa sostanza bianca sulla superficie delle piante, alterandone l’aspetto senza ancora evidenti danni strutturali.

Milano, 13 maggio 2026 – I filamenti bianchi che incanutiscono le chiome di numerosi alberi in parchi e giardini privati a Milano e in tutta la Lombardia sono ormai diffusi a macchia d’olio. Trattasi della cocciniglia Takahashia japonica, un insetto parassita che attacca le piante, arrivato nel nostro Paese dall’oriente, molto probabilmente per via aerea, al seguito dell’importazione di qualche specie vegetale asiatica. Oggi è presente in numerose aree verdi. Le foto di questo servizio, per esempio, sono state scattate in via Ettore Ponti, al Villaggio Barona, ma recenti segnalazioni analoghe sono arrivate anche da quartieri più centrali, come la zona fra piazza Gramsci e via Paolo Sarpi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano: piante invase dalla cocciniglia japonica. Quali danni provoca e come combatterla (anche nel proprio giardino)

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