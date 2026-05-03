Allarme Takahashia japonica anche nel Comasco | rami infestati cosa fare subito

Da quicomo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova segnalazione riguarda la presenza della Takahashia japonica nel territorio comasco, dove sono stati riscontrati rami infestati. La cocciniglia di origine asiatica, già trovata in altre aree della Lombardia come Milano, Varese e Monza Brianza, sta attirando l’attenzione delle autorità regionali. Le autorità sono impegnate nel monitoraggio per comprendere l’estensione dell’infestazione e valutare eventuali interventi.

La Takahashia japonica è ormai segnalata anche in provincia di Como. La cocciniglia di origine asiatica, già individuata in diverse zone della Lombardia – tra Milano, Varese e Monza Brianza – è sotto monitoraggio da parte della Regione per valutarne la diffusione e gli effetti sul verde.Anche nel.🔗 Leggi su Quicomo.it

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