Allarme Takahashia japonica anche nel Comasco | rami infestati cosa fare subito

Una nuova segnalazione riguarda la presenza della Takahashia japonica nel territorio comasco, dove sono stati riscontrati rami infestati. La cocciniglia di origine asiatica, già trovata in altre aree della Lombardia come Milano, Varese e Monza Brianza, sta attirando l’attenzione delle autorità regionali. Le autorità sono impegnate nel monitoraggio per comprendere l’estensione dell’infestazione e valutare eventuali interventi.

La Takahashia japonica è ormai segnalata anche in provincia di Como. La cocciniglia di origine asiatica, già individuata in diverse zone della Lombardia – tra Milano, Varese e Monza Brianza – è sotto monitoraggio da parte della Regione per valutarne la diffusione e gli effetti sul verde.Anche nel.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: La Takahashia japonica è tornata in Brianza: via alla bonifica dagli alberi più infestati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Takahashia japonica in anticipo in Italia: dov'è e cosa fare; Killer delle piante, allarme anche a Varese; Allarme parassiti a Bussero: gelsi sotto attacco cocciniglia. La Takahashia japonica esplode in provinciaTante segnalazioni. Si tratta di un parassita originario del Giappone che si manifesta con anelli bianchi. Non è dannosa per l’uomo, ma fa seccare le piante ... laprovinciadicomo.it Takahashia japonica, l’insetto asiatico che attacca le piante: come riconoscerla e cosa fareLe cocciniglie tornano a farsi vedere su piante da casa, arbusti da giardino e fruttiferi in molte zone d’Italia. Le segnalazioni aumentano soprattutto in ... greenstyle.it Le piante di piazza Donatori del sangue a Bussero, così come in molti altri Comuni del milanese, sono infestate dalle larve. L'allarme parassiti lanciato da Comune e residenti LEGGI L'ARTICOLO: https://primalamartesana.it/attualita/allarme-parassiti-a-bussero - facebook.com facebook