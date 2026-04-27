La Takahashia japonica è ritornata | infestate le piante di Monza e Brianza

La Takahashia japonica è tornata a infestare le piante di Monza e Brianza. La presenza di questa specie è stata segnalata nuovamente nel territorio, con numerosi esemplari individuati sulle piante delle aree interessate. La sua ripresa ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando la situazione. La specie è nota per la sua capacità di infestare le piante e di riprodursi rapidamente.

Puntualmente è ritornata e puntualmente sta infestando le piante di Monza e Brianza. Si tratta della Takahashia japonica. È conosciuta anche come "cocciniglia dai filamenti cotonosi". Si tratta di un insetto proveniente dal Giappone, non dannoso per l’uomo e per gli animali ma potenzialmente.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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