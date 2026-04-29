La piazza del centro di Milano che diventerà un giardino con alberi e terreno drenante

A Milano, la piazza del centro che si trova tra via Bianca Maria di Savoia, via Crivelli e via San Martino, cambierà volto con un intervento di riqualificazione. L'area, attualmente trafficata, sarà trasformata in un giardino urbano dotato di alberi e di un terreno drenante, per creare uno spazio pedonale più verde e più ordinato. La modifica prevede la completa ristrutturazione dell'area e l'installazione di elementi naturali.

Piazza Mondadori, crocevia tra via Bianca Maria di Savoia, via Crivelli e via San Martino (Porta Lodovica), sarà interamente riqualificata con la creazione di un'area pedonale verde. Saranno ampliati i marciapiedi e messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Inoltre, 600 mq di area.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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