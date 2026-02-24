Galaxy s25 ultra batte il predecessore nelle vendite e lascia al galaxy s26 ultra grandi aspettative

Le vendite del Galaxy S25 Ultra superano quelle del modello precedente, spinta dalla forte domanda dei consumatori. La causa risiede nell’innovativa fotocamera e nel miglioramento delle prestazioni complessive, che hanno attirato più utenti. La novità più apprezzata riguarda la batteria più duratura, che ha migliorato l’esperienza d’uso quotidiana. Ora, le aspettative si concentrano sul Galaxy S26 Ultra, che promette ulteriori avanzamenti tecnologici.

© Mondoandroid.com - Galaxy s25 ultra batte il predecessore nelle vendite e lascia al galaxy s26 ultra grandi aspettative

in vista del lancio della galaxy s26, l’analisi delle performance della generazione precedente evidenzia segnali significativi di solidità per la serie s25 ultra rispetto al modello predecessore s24 ultra. i dati indicano una dinamica di mercato favorevole, con la gamma s25 che mostra una crescita rispetto alla generazione precedente e una prospettiva di prezzo che potrebbe riflettere le pressioni sui costi di memoria e materiali. risultati di vendita della serie galaxy s25 ultra. secondo dati di Counterpoint Research, la s25 ultra ha registrato un incremento del 7% nelle vendite rispetto al s24 ultra nell’arco temporale che va dal lancio alla chiusura dell’anno. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Galaxy s26 ultra cosa serve per migliorarlo basandosi su galaxy s25 ultraGli utenti si chiedono cosa serve per migliorare il Galaxy S26 Ultra rispetto al suo predecessore, il Galaxy S25 Ultra. Leggi anche: Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e S25 FE ricevono le patch di dicembre 2025 Samsung Galaxy S25 Ultra Vs Samsung Galaxy S26 Ultra Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Samsung Galaxy S26 Ultra: i maggiori cambiamenti rispetto a Galaxy S25 Ultra sono stati delineati; Samsung Galaxy S26 Ultra batte iPhone 17 Pro Max più forte che mai nell'ultima prova di Geekbench 6; Samsung Galaxy S26 Ultra appare in immagini di confronto hands-on; Samsung Galaxy S26 Ultra stupisce con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 overcloccato prima del rilascio globale. Galaxy S25 Ultra batte iPhone 17 Pro Max: è più veloce ad aprire le appIl Samsung Galaxy S25 Ultra continua a essere un punto di riferimento assoluto del mercato per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta e lo speed test contro il nuovo iPhone 17 Pro Max ... hwupgrade.it iPhone 17 Pro Max batte Galaxy S25 Ultra in termini di batteria: autonomia record di 13 oreL'iPhone 17 Pro Max ha conquistato il titolo di re della batteria nel mondo degli smartphone, superando nettamente il Galaxy S25 Ultra di Samsung nei test comparativi condotti dal popolare youtuber ... hwupgrade.it Galaxy S26, S26+ e Ultra, le etichette UE confermano la capacità delle batterie x.com Il Galaxy S26 Ultra avrà una ultra-fotocamera - facebook.com facebook