Il nome di Jannik Sinner è tornato a essere protagonista nel circuito maschile di tennis, dopo le recenti dichiarazioni del suo allenatore. La comunicazione ufficiale rilasciata ha chiarito alcuni aspetti riguardanti il giocatore, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le evoluzioni della stagione e le scelte dello staff tecnico.

di Alessio Lento Il nome di Jannik Sinner è tornato al centro dei discorsi del circuito maschile, ma non per motivi legati ai risultati o alle sue battaglie con Carlos Alcaraz, bensì per un rumor di mercato sui suoi futuri allenatori che ha preso corpo nelle ultime settimane nei corridoi del tennis internazionale e nelle cronache sportive. Tra i vari scenari che erano circolati c’era stata anche l’ipotesi di una possibile collaborazione tra Sinner e un nome molto noto tra allenatori e appassionati: un tecnico che ha già vinto tanto tra i professionisti e che nei giorni scorsi ha voluto chiarire la sua posizione in modo piuttosto netto, mettendo fine alle speculazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sinner dopo Alcaraz? La comunicazione ufficiale del coach non lascia dubbi

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