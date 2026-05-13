Milano il modello nZeb | 200 nuovi alloggi per il Lorenteggio
A Milano, nel quartiere Lorenteggio, sono stati annunciati 200 nuovi alloggi realizzati secondo il modello nZeb. Si tratta di un progetto che prevede l’impiego di tecnologie innovative per la costruzione e la gestione degli spazi abitativi. Tra le questioni sollevate ci sono gli effetti sulle bollette delle famiglie e le modifiche alla vivibilità degli spazi comuni in via Georgofili. Le novità riguardano principalmente aspetti pratici e strutturali del quartiere.
? Domande chiave Come influenzeranno le tecnologie nZeb le bollette delle famiglie nel Lorenteggio?. Cosa cambierà concretamente per la vivibilità degli spazi comuni in via Georgofili?. Perché il modello milanese punta sulla demolizione totale invece della sola ristrutturazione?. Come si eviterà che i nuovi edifici creino divisioni sociali nel quartiere?.? In Breve Evento REbuild si svolge oggi presso il Centro Congressi di Riva del Garda.. Progetto in via dei Georgofili finanziato tramite fondi europei per la riqualificazione.. Tecnologie nZeb riducono i costi delle utenze per le famiglie del Lorenteggio.. Obiettivo sociale integrare benessere tecnologico e vivibilità degli spazi pubblici comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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