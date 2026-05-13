Milano il modello nZeb | 200 nuovi alloggi per il Lorenteggio

A Milano, nel quartiere Lorenteggio, sono stati annunciati 200 nuovi alloggi realizzati secondo il modello nZeb. Si tratta di un progetto che prevede l’impiego di tecnologie innovative per la costruzione e la gestione degli spazi abitativi. Tra le questioni sollevate ci sono gli effetti sulle bollette delle famiglie e le modifiche alla vivibilità degli spazi comuni in via Georgofili. Le novità riguardano principalmente aspetti pratici e strutturali del quartiere.

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