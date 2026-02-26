A Milano, un ragazzo è stato gravemente ferito durante una rapina e si è trascinato fino al pianerottolo della propria abitazione prima di chiedere aiuto. Le forze dell'ordine hanno fermato un 19enne sospettato di essere coinvolto nell'episodio. La ricostruzione dei fatti continua a essere oggetto di indagini, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima.

Milano, 26 febbraio 2026 – Sono da poco passate le 2 della notte tra lunedì e martedì, siamo all’angolo tra via Inganni e via Zurigo. Un ventitreenne si ritrova davanti all’improvviso un ragazzo che indossa un paio di pantaloni rossi e un giubbotto giallo: è alto circa un metro e novanta, filiforme. Impugna un grosso coltello e lo minaccia. L’altro, terrorizzato, tira fuori il portafogli con 470 euro, soldi che tiene con sé dal pomeriggio dopo aver cambiato un assegno in banca. “Dammi anche il cellulare”, intima l’aggressore. Il ragazzo è talmente impaurito da non riuscire a muoversi. Il rapinatore si gira di scatto e si allontana. La... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, gravissimo ragazzo accoltellato per rapina: fermato il 19enne Amine Khadhraoui

Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo. Fermato un 19enneUno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola.

Accoltellato un 19enne a scuola, è gravissimo. Fermato un compagnoUno studente di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola.

Temi più discussi: Raid choc in via Washington: ragazzo di 23 anni accoltellato nell’androne per rubargli lo zaino, è gravissimo al Niguarda; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Accoltella un ragazzo di 23 anni nell’androne di un palazzo a Milano: la vittima è gravissima; Raid choc in via Washington | ragazzo di 23 anni accoltellato nell’androne per rubargli lo zaino è gravissimo al Niguarda.

Accoltella un ragazzo di 23 anni nell’androne di un palazzo a Milano: la vittima è gravissimaUn ragazzo di 19 anni ha aggredito un 23enne a Milano per rubargli lo zaino: lo ha accoltellato all’addome. È in gravissime condizioni. fanpage.it

Raid choc in via Washington: ragazzo di 23 anni accoltellato nell’androne per rubargli lo zaino, è gravissimo al NiguardaL’aggressione sulle scale di casa, la colluttazione e il fendente all’addome. Le immagini della telecamera interna inchiodano un diciannovenne tunisino. Un paio d’ore dopo, ha rapinato di 470 euro un ... msn.com

Milano, ragazzo di 23 anni accoltellato quasi a morte nell’androne del palazzo durante una rapina arrestato il 19enne Amine Khadhraoui, nato in Italia da genitori tunisini Un paio di ore dopo aveva rapinato un altro giovane. I primi precedenti del tunisino ris x.com