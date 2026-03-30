A Roma si prepara un divieto di fumare in spiaggia che potrebbe diventare effettivo già dall’estate 2026. Le aree interessate includono il litorale da Ostia a Capocotta e Castel Porziano. La normativa interesserà sia il fumo tradizionale che le sigarette elettroniche. La proposta è stata annunciata come parte di un intervento volto a tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Roma si prepara a dire addio alle sigarette in spiaggia. Sul litorale della Capitale – da Ostia a Capocotta, passando per Castel Porziano – è in arrivo un giro di vite sul fumo, che potrebbe entrare in vigore già dall’estate 2026. Verso l’ordinanza del Comune La strada è ormai tracciata: la commissione Ambiente ha approvato una proposta di delibera che definisce le linee guida per vietare il fumo sugli arenili. Il provvedimento, promosso da Giammarco Palmieri e Paolo Ferrara, sarà la base per la futura ordinanza balneare firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Stop a sigarette, e-cig e tabacco riscaldato Il divieto riguarderà: sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, stop al fumo in spiaggia: verso il divieto anche per e-cig sul litorale dal 2026

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