Per la partita tra l’Athletic Palermo e la Reggina 1914, prevista per domenica 29 marzo 2026 alle 15, allo stadio comunalevelodromo Paolo Borsellino di Palermo, è stato disposto il divieto assoluto di accesso ai tifosi della squadra ospite. La gara si svolgerà senza la presenza di supporter rossoblu.

La partita tra l’Athletic Palermo e la Reggina 1914, in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 15 allo stadio comunalevelodromo Paolo Borsellino di Palermo, si svolgerà senza la presenza dei sostenitori rossoblu. Un provvedimento della Prefettura di Palermo, protocollato con il numero 485792026, ha disposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Reggio Calabria per garantire l’ordine pubblico. Questa è la seconda trasferta consecutiva per la squadra allenata da Torrisi che incontra ostacoli organizzativi. Le autorità hanno motivato la decisione evidenziando le limitazioni strutturali dell’impianto ospitante, dove la presenza di un’unica tribuna impedisce l’adozione delle necessarie misure logistico-organizzative per separare adeguatamente le due tifoserie durante l’incontro di Serie D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina senza tifosi: divieto assoluto per il match di Palermo

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