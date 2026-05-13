Milano Circolo delle imprese e Alis protagonisti il 14 maggio al Mind innovation district

Il 14 maggio, nel cuore del Mind Innovation District di Milano, si svolgerà la convention annuale organizzata dal Circolo delle imprese e dall’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 250 imprenditori e professionisti, che si incontreranno per discutere di tematiche legate all’innovazione e alla logistica sostenibile. La location scelta si trova all’interno di uno dei principali poli dell’innovazione in Lombardia e in Italia.

(Adnkronos) – Il Circolo delle imprese e Alis-Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile scelgono il Mind-Milano innovation district per la convention annuale che riunirà oltre 250 imprenditori e professionisti nel cuore pulsante dell’innovazione lombarda e nazionale. Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 17, l'auditorium Cascina Triulza ospiterà l'incontro 'Persone, idee, energie: il motore dell’impresa che vince',. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): "Con Alis comunanza di intenti su logistica e industria"

Leggi anche: Innovation District a Key, idee all'avanguardia per il futuro dell'energia

LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): Con Alis comunanza di intenti su logistica e industriaMilano, 12 mar. (Adnkronos) - Il Circolo delle Imprese è nato nel 2015. Oggi siamo presenti nel Nord Italia e organizziamo circa 60 eventi all'anno. Quando abbiamo conosciuto Alis si è subito trovata ... iltempo.it

Digitale per le imprese: webinar della CdC di Milano su SPID, firme e Cassetto DigitaleAppuntamento il 12 maggio per una sessione pratica su strumenti essenziali per la gestione amministrativa e burocratica dell'imprenditore. impresacity.it