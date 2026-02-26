Innovation District a Key idee all' avanguardia per il futuro dell' energia

L'Innovation District a Key si propone come uno spazio dedicato allo sviluppo di idee innovative nel settore dell'energia. Qui si sperimentano soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide della transizione energetica, creando un ambiente favorevole alla collaborazione tra ricercatori, imprese e istituzioni. L'obiettivo è tradurre le intuizioni in progetti concreti che possano contribuire a un futuro più sostenibile.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La transizione energetica richiede luoghi dove tradurre le idee in applicazioni concrete e nuove competenze capaci di trasformare la teoria in pratica industriale. Con il suo Innovation District, Key - The Energy Transition Expo diventa l'epicentro dell'innovazione sostenibile, consolidando il suo ruolo di acceleratore della crescita e di piattaforma di sviluppo per le giovani realtà imprenditoriali italiane e internazionali impegnate nel settore dell'energia. Nel nuovo layout, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini ha confermato infatti la presenza di un intero padiglione, il D4, dedicato all'innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Prysmian a KEY 2026: il futuro integrato di energia e data centerPrysmian porta a KEY 2026 soluzioni integrate per energia e connettività dei data center.

Di Amato (Maire): "A Roma green innovation district, si incontreranno ingegneria e cultura"

