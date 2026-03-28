Il capo dello Stato ha partecipato alle celebrazioni per i 103 anni dell’Aeronautica Militare, sottolineando il ruolo dell’istituzione come presidio di pace e valori democratici. Nel suo intervento, ha evidenziato l’importanza dell’Arma nella difesa della Patria e nella tutela della libertà. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti militari e civili, che hanno assistito a cerimonie ufficiali e momenti commemorativi.

Il massaggio del capo dello Stato in occasione dell’anniversario dell’Arma Azzurra: “Fondamentale nella difesa della Patria e nella tutela della libertà” Nel suo messaggio,Mattarellaha rivolto un pensiero agli aviatori che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere. Un omaggio solenne è stato espresso anche alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare, simbolo dell’onore e del sacrificio dell’Arma. Successivamente, Mattarella ha richiamato l’attenzione sull’attuale complesso contesto internazionale, segnato da tensioni e aggressioni che mettono a rischio stabilità, sicurezza e diritti fondamentali delle popolazioni coinvolte. In uno scenario così complesso, ha osservato, “la missione dell’Aeronautica Militare assume un rilievo ancora più essenziale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella celebra i 103 anni dell’Aeronautica Militare: “Presidio di pace e valori democratici”

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