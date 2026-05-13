Se il club non si qualifica per la Champions League, tre acquisti programmati rischiano di saltare, e questa situazione potrebbe influenzare le strategie di calciomercato future. La qualificazione al torneo continentale rappresenta un obiettivo importante per le operazioni di mercato della squadra. La mancata partecipazione alla Champions potrebbe portare a modifiche nelle scelte di investimento e nelle trattative di mercato.

Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3) hanno complicato parecchio la corsa Champions League del Milan. I rossoneri sono entrati nelle prime quattro posizioni alla 4ª giornata e le hanno mantenute per tutta la stagione, affacciandosi addirittura a -6 dall'Inter alla vigilia della 31ª giornata. Il crollo del Diavolo è iniziato il 15 marzo all'Olimpico, giorno della sconfitta per 1-0 contro la Lazio, che ha spianato la strada al tricolore nerazzurro. Da quel momento, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto soltanto 7 punti nelle successive 7 partite, per un totale di appena 25 punti nell'intero girone di ritorno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutto passa dalla Champions: questi tre acquisti saltano senza il quarto posto

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