Durante una trasmissione radiofonica, un ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla rosa della Juventus, indicando tre giocatori necessari per competere per lo scudetto. Ha inoltre commentato la sfida contro il Milan, considerandola decisiva per la corsa al quarto posto in classifica. Ha fornito anche alcuni suggerimenti riguardo le strategie di mercato da adottare per rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

di Francesco Spagnolo Di Livio a Radio Bianconera ha fatto il punto sulla Juve consigliando i bianconeri anche su come muoversi sul calciomercato. Ultime. Il panorama bianconero si arricchisce delle riflessioni di un grande ex che non ha mai paura di dire la sua. Ospite di Radio Bianconera durante la trasmissione Fuori di Juve, Angelo Di Livio ha tracciato la rotta per il futuro della squadra guidata da Luciano Spalletti. Secondo il parere dell’ex bianconero, la programmazione deve partire dalla conferma dei pilastri fondamentali, evitando cessioni dolorose che potrebbero indebolire l’ossatura della squadra. Uno dei temi caldi riguarda il reparto arretrato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Livio consiglia la Juve: «Per lottare per lo Scudetto servono questi tre giocatori. Quarto posto? Sfida contro il Milan decisiva»

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