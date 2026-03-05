Calciomercato Juve | dipende tutto dalla Champions Questi 3 super colpi vincolati al quarto posto

Il calciomercato della Juventus dipende dalla qualificazione alla fase a gironi di Champions League, con tre acquisti considerati decisivi solo se la squadra conquista il quarto posto in classifica. La società ha in programma di investire in determinati giocatori, ma le mosse finali saranno influenzate dall’esito della competizione europea. La dirigenza sta monitorando attentamente la situazione prima di finalizzare le operazioni di mercato.