Il direttore sportivo del Milan potrebbe lasciare il club di Via Aldo Rossi dopo un anno. La società sta considerando di sostituirlo con Tony D'Amico, attualmente in forza all'Atalanta. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nelle strutture sportive del club, senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi che hanno portato a questa possibile uscita.

L'anno passato, come si ricorderà, la nomina di un direttore sportivo in casa Milan ebbe le sembianze di un parto. Il proprietario Gerry Cardinale e il suo consulente Zlatan Ibrahimovic scelsero inizialmente Igli Tare; poi, però, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, irritatosi per essere stato scavalcato, pretese ed ottenne di poter scegliere lui la persona giusta per ricoprire quella carica. Il Diavolo, dunque, diede vita ad un casting che coinvolse nomi italiani (quali, ad esempio, quello di Tony D'Amico - il preferito di Furlani - che non ebbe però molta voglia di liberarsi dall'Atalanta) e stranieri. Quando sembrava tutto fatto con Fabio Paratici, prima di firmare il Milan fece dietrofront, facendo saltare tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare rischia grosso: ecco perché Furlani vuole rimpiazzarlo con D’Amico

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