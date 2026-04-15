Il calciomercato del Milan si arricchisce di una possibile trattativa, con il direttore sportivo che ha incontrato l'agente di Lewandowski durante una cena. L’attaccante polacco, nato nel 1988, dovrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione, e Tare avrebbe manifestato interesse a portarlo in rossonero. Tuttavia, il dirigente della società milanese, Furlani, non sarebbe favorevole a questa operazione.

Il Milan, alla ricerca di un centravanti per la finestra estiva di calciomercato, ha messo nel mirino - da tempo - Robert Lewandowski. I contatti tra il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare e l'agente dell'esperto bomber polacco, Pini Zahavi, vanno avanti da mesi. E qualche giorno fa, come rivelato in giornata da 'Calciomercato.com', Tare e Zahavi hanno cenato insieme a Milano. Piatto forte della cena, il tentativo di impostare una trattativa per portare Lewandowski al Milan al termine della stagione, quando scadrà il contratto dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco con il Barcellona. Tare, in sostanza, vorrebbe replicare con 'Lewa', attaccante da 660 gol in carriera, l'operazione fatta un anno fa con Luka Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare a cena con l’agente di Lewandowski. Ma Furlani non lo vuole

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