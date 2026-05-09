D’Amico verso l’addio all’Atalanta | Milan e Roma alla finestra

Una svolta si profila nel calcio italiano, con l’arrivo di un nuovo dirigente in una squadra di Serie A che sta facendo molto parlare di sé. L’attenzione si concentra su un possibile addio di un dirigente storico, mentre due grandi club sono già pronti a valutare un suo possibile trasferimento. La situazione sta creando tensioni tra le società e i loro organigrammi, con l’attenzione rivolta alle prossime mosse sul mercato.

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