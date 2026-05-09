D’Amico verso l’addio all’Atalanta | Milan e Roma alla finestra
Una svolta si profila nel calcio italiano, con l’arrivo di un nuovo dirigente in una squadra di Serie A che sta facendo molto parlare di sé. L’attenzione si concentra su un possibile addio di un dirigente storico, mentre due grandi club sono già pronti a valutare un suo possibile trasferimento. La situazione sta creando tensioni tra le società e i loro organigrammi, con l’attenzione rivolta alle prossime mosse sul mercato.
L’imminente approdo di Cristiano Giuntoli a Bergamo, ormai considerato in pole position per la direzione sportiva dell’ Atalanta, sta innescando un terremoto dirigenziale che coinvolge i vertici della Serie A. L’arrivo dell’ex dirigente juventino libera di fatto Tony D’Amico, attuale responsabile dell’area sportiva nerazzurra, il cui futuro appare sempre più lontano dal Gewiss Stadium. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, la situazione è in rapida evoluzione e vede il Milan spettatore estremamente interessato, pronto a monitorare i margini di manovra per portare il dirigente a Milanello. Il profilo di D’Amico gode da tempo di una stima profonda tra i quadri dirigenziali rossoneri, che seguono con attenzione chirurgica gli sviluppi del divorzio con la Dea.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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