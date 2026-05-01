Il direttore sportivo del Milan ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'DAZN' in cui ha affrontato la situazione di Rafael Leao. L'attaccante, nato nel 1999, è spesso oggetto di critiche, ma il dirigente ha confermato che il suo potenziale è fuori discussione. Ha anche aggiunto che le aspettative nei suoi confronti sono elevate, senza tuttavia entrare in dettagli specifici.

Stagione complicata, quella in corso, per Rafael Leao, attaccante classe 1999 che milita nel Milan da ben sette anni. Non tanto sotto il punto di vista numerico (10 gol e 3 assist in 28 partite complessive), quanto per un rendimento non sempre all'altezza delle promesse. Le attenuanti, però, ci sono e importanti anche. Il nativo di Almada ha iniziato a stagione con un infortunio al muscolo soleo del polpaccio e si è visto poi condizionare il prosieguo della stessa dalla pubalgia, che lo tormenta da inizio dicembre. Nel mezzo, c'è anche da considerare una questione tattica, giacché Massimiliano Allegri gli ha cambiato ruolo, togliendolo dalla sua 'comfort zone' (ovvero l'amata fascia sinistra) per accentrarlo nel ruolo di punta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Leao? Potenziale fuori discussione. Ma anche grandi aspettative”

MILANO È ROSSONERA #shorts #shortsfeed #acmilan #milan #derby

Notizie correlate

Tare: “Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Leao, potenziale enorme. Modric? Per me rimane”Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Non è vero che è abituato a fare tutto da solo.

Milan-Como, Tare: “Oggi non sarà una partita facile. Leao? Il problema c’è ma sta meglio”Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan, il ds Tare: Per essere da Milan devi vincere, Leao ha potenziale incredibile; Milan, Tare a DAZN: Bisogna tornare a vincere; Leao ha un potenziale incredibile; A tutto Tare: Bisogna tornare a vincere per essere da Milan, Leao non sa il potenziale che ha. Io e Ibrahimovic ci diciamo le cose in faccia; Ci diciamo le cose in faccia, Tare svela il rapporto con Ibrahimovic al Milan.

Tare: Leao ragazzo perbene con potenziale enorme. Neanche lui sa quanto è forte. Problema? Trovare equilibrio con le aspettativeProsegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di Giorgia’s Secret, il format originale di DAZN ideato e condotto da ... milannews.it

Ci diciamo le cose in faccia, Tare svela il rapporto con Ibrahimovic al MilanIl direttore sportivo ha svelato: Il giorno in cu ho chiuso l'accordo con i rossoneri è stato uno dei più belli della mia vita ... corrieredellosport.it

#Milan, occhio a #Koné: segna quanto #Rabiot. Obiettivo per il futuro, ma pericolo per il presente #ACMilan #SempreMilan x.com

Un nome che è leggenda. Ci sono storie che non finiscono mai davvero… restano lì, sospese tra i ricordi e il cuore di chi le ha vissute. E quella tra Marco van Basten e il Milan è una di quelle. Gol indimenticabili. Emozioni che hanno fatto tremare San Sir facebook