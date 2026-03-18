Il Milan nella stagione 20252026 ha la miglior difesa d’Europa, secondo le statistiche ufficiali, con numeri che evidenziano una solidità difensiva superiore a molte altre squadre. Tuttavia, l’attacco della squadra si presenta ancora da migliorare, con dati che mostrano margini di crescita nelle occasioni create e nella finalizzazione. Tra parate decisive, xG, PPDA e limiti offensivi, il quadro complessivo si presenta equilibrato ma con aspetti da perfezionare.

I numeri raccontano spesso verità più profonde delle sensazioni. E quelli del Milan 20252026 delineano una squadra dai contorni chiari: estremamente solida dietro, meno efficace davanti e con margini di miglioramento evidenti in alcune fasi di gioco. Un profilo 'ibrido', che spiega sia i risultati che le difficoltà della stagione rossonera. Per facilitare la lettura abbiamo diviso le statistiche in quattro categorie: offensive, difensive, pressing ed "extra". Vediamo, di seguito, tutti i dati più interessanti della squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione. Partendo dall’attacco, emerge subito un dato chiave: il Milan ha prodotto più di quanto ha raccolto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutte le statistiche della stagione 2025/2026: miglior difesa d’Europa ma attacco da rivedere

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