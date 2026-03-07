Milan-Inter derby globale | tifosi da oltre 100 Paesi e incasso record

Domani sera si disputa il derby tra Milan e Inter, una partita che coinvolge tifosi provenienti da più di 100 Paesi e che ha già battuto il record di incassi stabilito in passato. La sfida, molto attesa, attirerà un vasto pubblico internazionale e si prevede che genererà un guadagno senza precedenti per gli organizzatori. La partita rappresenta un evento di grande richiamo a livello globale.

Quello di domani sera sarà un derby storico. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in vista della sfida tra Milan e Inter, ha dedicato un articolo ai numeri che fanno da cornice alla stracittadina e spiegano il valore che la partita porta con sé. Domani sera si registrerà il nuovo record di incassi della storia della Serie A. Il derby in casa del Milan supererà l'ultimo record stabilito in occasione del match d'andata, quando nella cassaforte nerazzurra finirono 8.649.494 euro. La cifra non si sa ancora, difficilmente toccherà quota 9 milioni di euro, ma sugli spalti non ci sarà un singolo posto vuoto. Ormai da giorni i biglietti sono introvabili e per la gara con l'Inter sono previsti tifosi da oltre 100 paesi del mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

