Milan e Roma doppio affare con Pavlovic e Ndicka | ESCLUSIVO

Due club di Serie A hanno messo nel mirino due difensori centrali di due squadre avversarie. Uno dei giocatori è seguito da un importante club di Milano, mentre l’altro è oggetto di interesse da parte di una squadra romana. Entrambi i calciatori sono attualmente sotto contratto con le rispettive squadre e le trattative sono in fase preliminare.

I difensori centrali di Allegri e di Gasperini sono finiti nel mirino dello stesso club in vista della prossima estate Mancano sette giornate alla fine del campionato turco, ma il Besiktas sembra già quasi certo di finire la stagione al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Conference League. Con 9 punti di vantaggio sulla quinta e 8 di ritardo sulla terza, difficilmente la squadra di Yalcin cambierà la sua classifica. Ecco perché sta già pensando alla campagna acquisti estiva. Pavlovic e Ndicka (Foto Ansa) – Calciomercato.it L’obiettivo è quello di avvicinarsi a Galatasaray e Fenerbahce per contendere il titolo agli altri due club di Istanbul e per farlo serve in primo luogo un rinforzo nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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